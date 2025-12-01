Kill Bill, gizli sahnelerle sinemalara geri dönüyor

Quentin Tarantino’nun “Kill Bill” filmi için hazırladığı tam kurgu versiyonu Kill Bill: The Whole Bloody Affair, yıllar sonra ilk kez ABD genelinde sinemalarda gösterilecek. 5 Aralık’ta vizyona girecek bu özel versiyon, yönetmenin uzun yıllardır yalnızca kapalı gösterimlerde sunduğu çalışmanın, ticari olarak geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak.

İki film tek akış

Tarantino'nun, başlangıçta tek bir film olarak tasarladığı "Kill Bill"; yaklaşık dört saatlik süresi nedeniyle ancak 2003 ve 2004’te iki bölüme ayrılarak vizyona çıkmıştı. İki film birlikte 330 milyon doları aşan hasılat elde etmişti.

Filmin yeni gösterime girecek 271 dakikalık tam versiyonu, iki filmi tek akış altında topluyor.

Film, 70 mm ve 35 mm kopyalarla ABD genelinde gösterime sunulacak

İlk filmin finalindeki ara sahne ile ikinci filmin özet bölümü çıkarıldığı versiyonda 15 dakikalık bir ara da bulunuyor.

Bu özel kurgu, bugüne dek yalnızca 2011’de Los Angeles’taki New Beverly Cinema’da ve sınırlı festival gösterimlerinde izlenebilmiş; hiçbir zaman DVD, Blu-ray ya da dijital platformlarda resmî olarak yayımlanmamıştı.

Yeniden planlanan gösterim, ayrıca daha önce hiçbir yerde paylaşılmamış 7,5 dakikalık bir animasyon sekansı da içeriyor. Film, 70 mm ve 35 mm kopyalarla ABD genelinde gösterime sunulacak.

Başrolünde Uma Thurman’ın yer aldığı “Kill Bill”, saldırıya uğradıktan sonra hayatta kalan ve kendisine ihanet eden suikast timinin peşine düşen The Bride’ın intikam yolculuğunu anlatıyor. Yapımda Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks ve David Carradine gibi isimler de yer alıyor.