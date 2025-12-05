  1. Ekonomim
Son dakika... TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu belirtiliyor.

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.

Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

