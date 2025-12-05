MÜSİAD/Fatih Bilal Yülek: Dijital ekonomide global rekabete uygun kanuni altyapıya ihtiyaç var

MÜSİAD tarafından düzenlenen Dijital Ekonomi Buluşmalarının ikincisi, MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve etkinlikte dijital ekonominin getirdiği fırsatlar ile tehditler konuşuldu. MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek ev sahipliğinde moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile EKONOMİ Gazetesi Yayın Koordinatörü Vahap Munyar’ın yaptığı Dijital Ekonomi Buluşmalarına TOBB-ETÜ Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta ve çok sayıda Ankaralı iş insanı katıldı.

Dünyada yaşanan gelişmelerden zarar görmemek ve yerli pazar yerlerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla mevcut regülasyonların gözden geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, her ay dış ticaret açığına neden olan ve üretim ile istihdam kayıplarını artıran yabancı pazar yerlerine yönelik yaptırımların uygulanması konuşuldu. Yanı sıra katılımcılar global rekabete uygun kanuni altyapıya ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye, 20 yılda pazardan önemli pay elde etti

MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, “Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’ın sunumunda belirttiği 6,5 milyar dolara çıkan e-ihracatın önümüzdeki dönemde toplam ihracatımızın yüzde 10’una ulaşacağına inanıyoruz. Dijital Ekonomi Buluşmaları ile Ankaralı sanayicilerimizin de bu büyük pastadan pay alacağını umuyorum” dedi. Fatih Bilal Yülek, “Türkiye ekonomisi son 20 yılda üretim gücünü teknoloji gücü ile birleştirerek dünya pazarında önemli bir pay elde etmeyi başardı. Pandemi sonrasında büyüyen ve bugün dijital ekonomi dediğimiz elektronik pazar yerlerinin üreticimiz için önemli bir satış kanalı oluşturduğunu söylemek istiyorum. Dünya ekonomisinin yaşadığı değişime ayak uyduracak şekilde güçlü yerli pazar yerlerimizin artık ihracat da yaptığını görüyoruz” diye konuştu.

KOBİ’lere ve yerli üretimlere doğrudan tehdit var

TOBB ETÜ Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, 2024 yılının sonu itibariyle Türkiye’de yabancı dijital platformların payının 43 milyar lira olduğuna dikkat çekerek, “Bunun ikame edilen yerli üretim ile ekonomiye etkisi 280 milyar lira ve bu cari açığın yüzde 14’üne denk geliyor. Bu 2024 yılının rakamlarıdır. Şu an bunun çok ötesine geçmiş durumdayız. 2025 yıl sonu için tahmin edilen hacim ise daha şimdiden 200 milyar liraya ulaşmış durumda. Bunu sadece ticaret olarak düşünmemek lazım. Türkiye’de üretim ağlarına kadar etkisi var, özellikle 17 sektörün 15’i bu durumdan doğrudan etkileniyor. Direkt KOBİ’lere ve yerli üretimlere doğrudan tehdit oluşturuyor” dedi. Yalta, “Yabancı şirketler şimdi sanayi değil, bilgi devrimi ile karşımıza çıkıyorlar. Biz belki de şu an bir şey yapmayacak olursak, yani devlet, iş dünyamız, kamu hepsi birlikte buna bir çözüm oluşturmayacak olursak belki bundan beş, on sene sonra da yine fakirleştiğimizde, ‘biz nerede yanlış yaptık işte bu modeller vardı, biz bunu göremedik’ diyebiliriz” diye konuştu.