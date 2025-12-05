TFF Bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş kimdir, neden gözaltına alındı?

Bahis soruşturması hız kazandı ve yeni gözaltılar başladı. Daha önce TFF’nin açıklamadığı isimlerden Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, bugün sabah saatlerinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı ve gözaltına alındı. Peki Mert Hakan Yandaş kimdir, kariyeri ve aldığı cezalar nelerdir?

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

— 19 Ağustos 1994 doğumlu Türk millî futbolcu.

— Orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

— Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyiyor ve takım kaptanlığı yapıyor.

— Fenerbahçeli taraftarlar tarafından “Komutan” lakabıyla anılıyor.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı. Soruşturmaya dair detaylar resmî kurum açıklamalarıyla netlik kazanacak.

PDFK’DAN 3 MAÇ CEZA

Bu arada PDFK, Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakaret nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a 3 maç men cezası verdi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî duyurusu ile kamuoyuna bildirildi.

Mert Hakan'ın yanı sıra Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük'te gözaltına alınan isimlerden.