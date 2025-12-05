  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Futbolda bahis soruşturması genişledi! Bakan Tunç'tan ilk açıklama
Takip Et

Futbolda bahis soruşturması genişledi! Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin, "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Futbolda bahis soruşturması genişledi! Bakan Tunç'tan ilk açıklama
Takip Et

Trabzon'da temaslarda bulunan Bakan Tunç, bir gazetecinin "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında görüşleri sorulması üzerine "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır." yanıtını verdi.

"Bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık"

Tunç, ayrıca Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soruşturmalara yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:
"Büyükçekmece ve Adalar'da bu noktada bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık. Tutuklama kararları da var. Bütün detaylarıyla konu inceleniyor. Bu anlamda Türkiye genelinde bütün adli emanetlerle ilgili de bir denetim süreci başlattık."

Gündem
Son dakika... TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
TFF Bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş kimdir, neden gözaltına alındı?
TFF Bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş kimdir, neden gözaltına alındı?
Arex Sigorta'ya operasyon: 18 kişi gözaltında, 12 kişi aranıyor
Arex Sigorta'ya operasyon: 18 kişi gözaltında, 12 kişi aranıyor
PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındı
PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındı
Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyor
Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyor
Bakan Fidan, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Bakan Fidan, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti