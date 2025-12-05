The Sun: Erkek kıtlığı yaşayan Avrupa ülkesinde kadınlar “saatlik koca” kiralıyor

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Letonya’da erkek nüfusunun yıllar içinde hızla gerilemesi, kadınların ev işleri ve teknik tamiratlar için özel hizmetlere başvurmasına neden oluyor. The Sun'ın haberine göre kadınlar, birkaç saatlik destek sağlayan ve “saatlik koca” olarak adlandırılan hizmetlerden yoğun şekilde faydalanmaya başladı.

Festivallerde çalışan 29 yaşındaki Dania, çalıştığı ortamlarda katılımcıların yüzde 98’inin kadın olduğunu belirterek “Biraz denge olsun diye flört edecek birkaç erkek olsa iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

“Saatlik koca” hizmetlerine talep hızla arttı

Komanda24 ve Remontdarbi gibi şirketler, küçük bir ücret karşılığında musluk tamirinden TV montajına, mobilya kurulumundan elektrik işlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. “Ev işlerinin Uber’i” olarak tanımlanan sistem, talep eden müşterilerin kapısına yaklaşık 60 dakika içinde bir tamirci gönderiyor. Uzmanlara göre hizmete olan ilgi, ülkedeki erkek nüfusunun azalmasıyla doğrudan bağlantılı.

Erkek ölümlerindeki artış cinsiyet dengesizliğini derinleştiriyor

Letonyalı erkeklerin ölüm oranının kadınlara göre çok daha yüksek olduğu vurgulanıyor. İntihar oranlarında erkeklerin kadınlardan dört kat fazla olduğu belirtilirken, sosyolog Baiba Bela 30–40 yaş arası ölüm oranlarının kadınlara kıyasla üç kat fazla olduğunu ifade ediyor. Alkol tüketimi, riskli davranışlar, iş kazaları ve “macho kültürü” yüksek ölüm oranlarının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Letonyalı kadınların erkeklerden ortalama 11 yıl daha uzun yaşaması, Avrupa Birliği’ndeki en büyük yaşam beklentisi farkını oluşturuyor.

Eğitimli ve başarılı kadınlar partner bulmakta zorlanıyor

Yazar Dace Ruksane, ülkedeki erkek kıtlığının kadınların sosyal yaşamını da derinden etkilediğini belirtiyor. Ruksane, “En akıllı kızlar yalnız. Çok güzel olanlar bile — eğer zekilerse — yalnız” diyerek erkeklerin geniş partner seçeneklerine sahip olduğu için kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duymadığını savunuyor. Bu durum, özellikle eğitimli ve kariyer sahibi kadınların partner bulmasını giderek zorlaştırıyor.