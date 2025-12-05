  1. Ekonomim
ABD, Rus petrol şirketi Lukoil’in Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika’daki yaklaşık 2 bin istasyonunu 29 Nisan 2026’ya kadar yaptırımlardan muaf tuttu. Türkiye’de şirketin 600 istasyonu bulunuyor.

ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rus petrol devi Lukoil’in yurtdışındaki petrol istasyonlarını yaptırımlardan muaf tutan kararı resmen onayladı. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, muafiyet kapsamında Lukoil’in Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ile Güney ve Kuzey Amerika’daki yaklaşık 2 bin akaryakıt istasyonu, Ekim ayında yürürlüğe giren yaptırımlardan etkilenmeyecek.

Lukoil’in uluslararası faaliyetleri güvence altında

Trump, Ekim ayında Lukoil ve Rosneft’e yaptırım uygulanması kararını almış ve bu şirketlerin yaklaşık 22 milyar dolar değerindeki uluslararası varlıkları üzerinde işlemler başlamıştı. Yeni karar ile Lukoil, uluslararası istasyonlarını güvence altına almış oldu.

Türkiye’de de faaliyet gösteren Lukoil’in yaklaşık 600 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Uzmanlar, bu adımın şirketin küresel satış ve dağıtım ağı açısından büyük bir rahatlama sağlayacağını, aynı zamanda ABD ile ticari ilişkilerde belirsizlikleri de azaltacağını belirtiyor.

