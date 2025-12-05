  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın: Yolcu uçağını duman sardı, yolcular tahliye edildi (Video)
Takip Et

Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın: Yolcu uçağını duman sardı, yolcular tahliye edildi (Video)

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçtan yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın: Yolcu uçağını duman sardı, yolcular tahliye edildi (Video)
Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı.

Yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Dünya
The Sun: Erkek kıtlığı yaşayan Avrupa ülkesinde kadınlar “saatlik koca” kiralıyor
The Sun: Erkek kıtlığı yaşayan Avrupa ülkesinde kadınlar “saatlik koca” kiralıyor
ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdı
ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdı
Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi
Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi
Temyiz Mahkemesi, Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durduran kararı askıya aldı
Temyiz Mahkemesi, Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durduran kararı askıya aldı
İsrail'e Eurovision izni verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi
İsrail'e Eurovision izni verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu