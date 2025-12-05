Hindistan’da hava yolu krizi: IndiGo’nun iptalleri 1000’i aştı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin çeşitli şehirlerindeki havaalanlarında devam eden operasyonel aksaklıklar nedeniyle IndiGo’da iptal edilen sefer sayısı 1000’i aştı.

Ayrıca, operasyonel aksaklıkların devam etmesi nedeniyle çok sayıda seferde ise gecikmeler meydana geldi.

İptaller ve gecikmeler nedeniyle yolcular uçuşlardaki aksaklıklardan şikayet etmeyi sürdürürken, sosyal medyada birçok havalimanında IndiGo gişeleri önünde oluşan uzun kuyruklara ait görüntüler paylaşıldı.

Yetkililer, hava yolu şirketinin bugün Yeni Delhi’de 225, Haydarabad’da 92 ve Bengaluru’da 100’ü aşkın uçuşunu iptal ettiğini bildirdi.

IndiGo, iptaller ve gecikmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ekibinin gecikmelerin zincirleme etkisini azaltmak ve operasyonların normale dönmesini sağlamak için yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

Dün, IndiGo "yanlış kararlar ve planlama eksiklikleri" nedeniyle 400'den fazla uçuşunu iptal ettiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana pek çok uçuş iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.