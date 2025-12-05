ABD’den Kanada’ya 2,68 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Kanada’ya yönelik olası askeri satış hakkında açıklamada bulundu.
ABD’den Kanada’ya askeri destek açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kanada'nın “savunma kapasitesini güçlendirmek” amacıyla 2,68 milyar dolar tutarında hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, olası satışın tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi unsurları içerdiği ifade edildi.