ABD’den Kanada’ya 2,68 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Kanada’ya yönelik olası askeri satış hakkında açıklamada bulundu.

ABD’den Kanada’ya askeri destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kanada'nın “savunma kapasitesini güçlendirmek” amacıyla 2,68 milyar dolar tutarında hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, olası satışın tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi unsurları içerdiği ifade edildi.