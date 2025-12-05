  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı protestolar pazar gününden bu yana büyüyerek devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını istiyor.

Protestoların ilk günü 30 Kasım'da Larissa'nın Nikaia ve Platykampos köylerinde otoyola yaklaşmaya çalışan çiftçilerle Yunan polisi arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 2 gösterici ile 2 iki polis yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis, Platykampos'ta 2, Nikaia kavşağında 1 olmak üzere toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Larissa adliyesi önünde serbest bırakma talebi

Bunun üzerine çiftçiler Larissa Adliyesi önünde yeniden toplanarak, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, eylemlerin baskısını hafta boyunca artıracaklarını belirtti.

Egnatia otoyolu ve yan yollar kilitlendi

Eylemlerini genişleten çiftçiler, kapatılan ana yolları aşmak için ara yolları kullanarak Egnatia Otoyolu'na çıktı. Otoyolda trafik aksarken yolu açmak için yoğun müdahalede bulunan polisle çiftçiler arasında zaman zaman gerginlik ve sürtüşmeler yaşandı.

Trafik ve lojistik aksadı

Hafta başından bu yana devam eden eylemlerde her gün yeni yolların kapatıldığı, çiftçilerin hem trafiği hem de mal taşımacılığını yavaşlattığı bildirildi. Protestoların etkisi Türkiye sınırına kadar uzandı. İpsala-Kipi hattında zaman zaman TIR geçişlerinde aksamalar yaşanıyor.

Eylemler pazar gününe kadar sürecek

Çiftçi birlikleri, hükümetle bir karar alınmadan önce pazar gününe kadar baskıyı artıracaklarını, ardından gelecek hafta için yeni yol haritası belirleyeceklerini açıkladı.

