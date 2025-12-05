Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceğiz

Venezuela merkezli Telesur’un aktardığına göre Maduro, ocak ayında ABD ile imzalanan göçmen kabul anlaşmasını anımsatarak, Caracas’ın bu mutabakatı uygulamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Maduro, Phoenix’ten havalanan ve 266 Venezuelalı göçmeni taşıyan uçağın Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indiğini bildirdi.

Göçmenlerin dönüş uçuşları belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor

ABD ile yaşanan gerilimlere girmeden konuşmasına devam eden Maduro, “Dün uçak geldi, vatandaşlarımız geldi. Ailelerinin yanına gidiyorlar. Yarın da bir uçak daha geliyor ve bu süreç hafta hafta devam edecek.” ifadelerini kaydetti.

Maduro, ABD’nin talebi üzerine geri dönüş uçuşlarını kabul ettiklerini yineleyerek, “Bu yerine getirildi. Yakın zamanda bir aksaklık yaşandı. Planın ABD uçaklarıyla sürdürülmesi için doğrudan bir talep aldım, doğrudan bir mesaj aracılığıyla. Ben de bunu onayladım.” ifadelerini kullandı.

Böylece, son iki günde ABD’den Venezuela’ya hava yoluyla gönderilen göçmen sayısı 525’e ulaşmış oldu.

Venezuela hükümeti ise 3 Aralık’ta yaptığı duyuruda, Washington’ın talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını açıklamıştı.