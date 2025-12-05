  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceğiz
Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceğiz

Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD’nin hava yoluyla gönderdiği göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini açıkladı.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceğiz
Takip Et

Venezuela merkezli Telesur’un aktardığına göre Maduro, ocak ayında ABD ile imzalanan göçmen kabul anlaşmasını anımsatarak, Caracas’ın bu mutabakatı uygulamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Maduro, Phoenix’ten havalanan ve 266 Venezuelalı göçmeni taşıyan uçağın Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indiğini bildirdi.

Göçmenlerin dönüş uçuşları belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor

ABD ile yaşanan gerilimlere girmeden konuşmasına devam eden Maduro, “Dün uçak geldi, vatandaşlarımız geldi. Ailelerinin yanına gidiyorlar. Yarın da bir uçak daha geliyor ve bu süreç hafta hafta devam edecek.” ifadelerini kaydetti.

Maduro, ABD’nin talebi üzerine geri dönüş uçuşlarını kabul ettiklerini yineleyerek, “Bu yerine getirildi. Yakın zamanda bir aksaklık yaşandı. Planın ABD uçaklarıyla sürdürülmesi için doğrudan bir talep aldım, doğrudan bir mesaj aracılığıyla. Ben de bunu onayladım.” ifadelerini kullandı.

Böylece, son iki günde ABD’den Venezuela’ya hava yoluyla gönderilen göçmen sayısı 525’e ulaşmış oldu.

Venezuela hükümeti ise 3 Aralık’ta yaptığı duyuruda, Washington’ın talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

Yapay zeka talebi bilgisayar donanımını baskılıyor: RAM tarafında yeni maliyet dalgasıYapay zeka talebi bilgisayar donanımını baskılıyor: RAM tarafında yeni maliyet dalgasıTeknoloji

 

 

Dünya
ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü
ABD, sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü
Avustralya’dan Rusya’ya çağrı: Ukraynalı çocuklar derhal geri gönderilmeli
Avustralya’dan Rusya’ya çağrı: Ukraynalı çocuklar derhal geri gönderilmeli
Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
BM: Ukrayna’da savaş hız kesmiyor, ateşkes uzak!
BM: Ukrayna’da savaş hız kesmiyor, ateşkes uzak!
ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor
ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor
Trump, Washington’daki silahlı saldırıdan ağır yaralı kurtulan Ulusal Muhafız askerinin ailesini Beyaz Saray’da ağırladı
Trump, silahlı saldırıdan ağır yaralı kurtulan askerin ailesini Beyaz Saray’da ağırladı