Yapay zeka talebi bilgisayar donanımını baskılıyor: RAM tarafında yeni maliyet dalgası

PC oyun sektöründe uzun süredir yüksek ekran kartı fiyatlarından şikâyet eden bu kez bellek ve depolama tarafında sert artışlarla karşı karşıya.

Bilgisayarların ve akıllı cihazların en kritik bileşenlerinden biri olan RAM (Random Access Memory – Rastgele Erişim Belleği), programların ve oyunların çalışırken ihtiyaç duyduğu verileri geçici olarak depolayan ve işlemcinin bu verilere hızlıca erişmesini sağlayan cihazlara deniyor.

Cihazda ne kadar güçlü RAM bulunursa, aynı anda daha fazla uygulama sorunsuz şekilde çalışıyor ve sistem performansı artıyor. Bu nedenle RAM, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en önemli donanım parçalarından biri olarak görülüyor.

Arz sıkıntısı, donanım fiyatlarını yukarı çekiyor

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre, son dönemde yapay zeka tarafındaki talep artışı ise son bilgisayar kullanıcılarını vurmuş durumda. Ekran kartı maliyetleri geçmiş döneme göre düşmeye başlarken küresel ölçekte yaşanan DRAM (RAM) ve NAND (SSD) arz sıkıntısı, donanım fiyatlarını hızla yukarı çekiyor. Uzmanlar, bu trendin kısa sürede GPU’ları (grafik işlemci birimi) da etkileyebileceğini belirtiyor.

Bellek fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni, hızla büyüyen yapay zeka endüstrisi. Büyük ölçekli yapay zeka veri merkezleri hem uzun vadeli depolama hem de yüksek kapasiteli sistem belleği talep ediyor. Aynı üretim tesisleri hem bu sunucular için hem de tüketici donanımları için bellek ürettiğinden, PC oyuncularının kullandığı RAM, SSD ve grafik kartları doğrudan etkileniyor.

"2026’da ciddi zamlar yolda"

İngiltere merkezli Overclockers UK konu ile ilgili raporunda, "Yapay zeka sunucu talebi nedeniyle DDR4 ve DDR5 fiyatlarındaki patlama, ekran kartı fiyatlarını da etkilemeye başladı. 8 GB kartlarda 15 dolar, 16 GB kartlarda 30 dolara varan zamlar geliyor. Mevcut stoklar tükendiğinde yeni fiyatlar çok daha yüksek olacak. 2026’da ciddi zamlar yolda" uyarısında bulundu.

2026’nın başlarında arz sıkıntısının daha da derinleşecek

Çinli bellek devi TeamGroup’un genel müdürüne göre, DRAM ve NAND ürünlerinin sözleşme fiyatları son dönemde neredeyse iki katına çıktı. DigiTimes’ın aktardığına göre, 2026’nın başlarında arz sıkıntısının daha da derinleşmesi bekleniyor. Piyasanın normalleşmesi ise ancak 2027–2028’de yeni üretim kapasitesi devreye girdiğinde mümkün olacak.

Samsung ve SK hynix gibi dev üreticilerin fiyatları yüzde 30’a kadar artırması, önümüzdeki dönemde donanım maliyetlerinin daha da yükselmesine işaret ediyor.

Diğer yandan sosyal medya kullanıcıları da son dönemde yaşanan sert fiyat artışlarından yakındı.