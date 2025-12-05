Yine yükselişte! Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2025

Yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 100’lük getiri sağlayan “beyaz metal” gümüş, dünkü kısa geri çekilmenin ardından hızlıca toparlanarak yönünü yeniden zirvelere çevirdi. Hafta başında 58,84 dolar ile tarihi zirve görülen ons gümüş, dün 57,54 dolara kadar inse de yeni günde alımlarla 58 dolara yaklaştı. Saat 08.30 itibarıyla ons gümüş 57,91 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE KRİTİK SINIR

Güçlü dolar ve ons tarafındaki yükselişin etkisiyle gram gümüş 80 TL eşiğine yaklaştı. Anlık fiyat 79,362 TL seviyesinde bulunuyor. 2 Ocak’ta 32 TL olan gram gümüş, 80,2333 TL ile tarihi rekorunu kırarak 11 ayda yüzde 100 artış kaydetti.

UZMANLAR NE SÖYLÜYOR?

Piyasa uzmanları, gram gümüşte 80 TL üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş ivmesinin hızlanabileceğini belirtiyor. Gümüş/TL paritesinde 80–100 TL bandı direnç; 65–75 TL aralığı ise destek olarak öne çıkıyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026’nın şampiyonu yine gümüş olacak. 2026’da gram gümüşte 120 TL, ons tarafında ise 75 dolar seviyelerini bekliyorum.” değerlendirmesini paylaştı.

- Ons gümüş: 58 dolara yakın, 57,91 dolar

- Gram gümüş: 79,362 TL, 80 TL eşiği test ediliyor

- Yıl başından bu yana: Yaklaşık yüzde 100 artış

- Teknik görünüm: 80–100 TL direnç; 65–75 TL destek

- Beklenti: Kalıcılık olursa yükseliş hızlanabilir; 2026 hedefleri 120 TL (gram), 75 dolar (ons)