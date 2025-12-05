TEPAV: Üçüncü çeyrekte doğrudan yabancı yatırımlar artışta

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2025 Üçüncü Çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni'nde, Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım (DYY) 5,0 milyar dolar, yurt dışına yapılan doğrudan yatırım çıkışları ise 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece net girişler 2,4 milyar dolar ile geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

Gayrimenkul kaynaklı girişler hariç tutulduğunda doğrudan yatırım kaynaklı sermaye hareketleri net 1,6 milyar dolara karşılık geliyor.

Yabancıların konut alımları sert düştü

Bültende dikkat çeken bir diğer başlık, yabancılara konut satışındaki gerileme oldu. 2025’in üçüncü çeyreğinde yabancılara konut satışı yüzde 42,4 düşüşle 10.710 adede geriledi. Satışların yüzde 38,5’i İstanbul’da, yüzde 35,5’i ise Antalya’da gerçekleşti. Rusya, İran ve Ukrayna vatandaşları konut alan yabancılar arasında ilk üç sırada yer aldı.

Yatırımlar imalat ve bilgi-iletişimde yoğunlaştı

Sektörel dağılıma bakıldığında Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 56’sı imalat ve bilgi-iletişim sektörlerinde toplandı. Üçüncü çeyrekte imalat yüzde 29,9’luk pay ile ilk sırada yer alırken bilgi-iletişim yüzde 26,1 ile ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bilgi-iletişim, toptan-perakende ticaret, finans-sigorta ve insan sağlığı-sosyal hizmetlerde yatırım payı artışı görüldü.

Hollanda ve Lüksemburg ilk iki sırada

Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların ülke dağılımında ise Hollanda yüzde 28,6’lık pay ile ilk sırada yer aldı. Lüksemburg yüzde 26,7 ile ikinci sırada gelirken; Kazakistan, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzde 5’in üzerinde yatırım payına sahip ülkeler arasında bulundu. Geçen yılın üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında Hollanda, Lüksemburg, Kazakistan, BAE ve Çekya’nın yatırımlarını belirgin şekilde artırdığı tespit edildi.

Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında artış

2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 16,9 artarak 2.334’e yükseldi. Bu şirketlerin yüzde 89,4’ünü limited şirketler oluşturdu; yabancı sermaye oranı ise yüzde 86 olarak hesaplandı. İl bazında değerlendirildiğinde, yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 62,4’ü İstanbul’da kuruldu. En çok şirket kuran ülke ortaklıklarında İran ve Çin ilk iki sırayı paylaştı.

Yurt dışına yapılan yatırımlarda gayrimenkul öne çıkıyor

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 38,5’i gayrimenkul sektörüne yöneldi. Hollanda, İngiltere, Singapur, Avusturya ve İsviçre’deki yatırım artışları dikkat çekerken ABD, Yunanistan, Almanya ve Fransa’da yatırımların azaldığı görüldü.