TCMB’den yeni internet sitesi: Ödemelerin Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Ödemelerin Merkezi” internet sitesinin devreye alındığını açıkladı.

Yeni internet sitesi, “Türkiye'nin Dijital Ödemeler Altyapısı” olarak tanımlanırken, sitede FAST, TCMB ödeme sistemi, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, açık bankacılık ve Siper (Güvenlik Katman Servisi) kategorileri yer aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, sitenin içeriğinde yer alacak bilgiler şu şekilde olacak:

“FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere, TCMB’nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi”

TCMB internet sitesini 5 Aralık 2025 tarihinde devreye aldı.