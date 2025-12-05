  1. Ekonomim
SPK Başkanı Gönül: Fonlar üzerindeki denetimlerimizi artırıyoruz

SPK Başkanı Gönül, 5. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, "Fonlar üzerindeki denetim ve gözetimlerimizi artırıyoruz" dedi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 5. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuştu. SPK Başkanı Gönül, "Yatırım Fonları ve Gayrımenkul yatırım fonlarına ilişkin mevzuat çalışmaları devam ediyor" şeklinde vurgularken, "Fonlar üzerindeki denetim ve gözetimlerimizi artırıyoruz" dedi.

Gönül konuşmasının devamında, "Halka arz ivmesi diye bir şey söylemek doğru değil, halka arzda talebi öngörerek bu işlemler devam etmek gerekiyor, yine halka arzlar devam edecek" şeklinde değerlendirdi.

