  Karınca kolonilerinde ölümcül fedakarlık: Hastalar kendini feda ediyor
Karınca kolonilerinde ölümcül fedakarlık: Hastalar kendini feda ediyor

Araştırmaya göre genç karıncalar hastalandıklarında, koloniyi enfeksiyondan korumak için işçilere kendilerini yok etmeleri gerektiğini bir koku aracılığıyla bildiriyor.

Karınca kolonilerinde ölümcül fedakarlık: Hastalar kendini feda ediyor
Yeni bir bilimsel araştırma, hastalanan genç karıncaların koloniyi enfeksiyondan korumak için işçi karıncalara kendilerini yok etmeleri sinyali veren bir koku yaydığını ortaya çıkardı.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, karınca kolonilerinin “süper organizma” gibi işlediğini belirten araştırmacılar, insanların veya diğer hayvanların aksine karıncaların hastalığı gizlemek yerine topluluk için fedakarlık yaptığını ifade etti.

Yetişkin işçi karıncaların stratejisi

Kalabalık karınca yuvaları, hastalıkların hızla yayılması için ideal bir ortam oluşturuyor. Yetişkin işçi karıncalar ölümcül bir hastalığa yakalandıklarında yuvayı terk ederek tek başlarına ölmeyi tercih ediyor.

Genç karıncaların fedakarlığı

Ancak henüz koza içinde bulunan genç karıncalar uzaklaşamadıkları için farklı bir strateji izliyor. Önceki çalışmalar, ölümcül derecede hasta pupaların kimyasal yapılarının değiştiğini ve özel bir koku yaydığını ortaya koymuştu.

İşçi karıncalar bu kokuyu algıladıklarında, pupanın kozasını açıyor ve içine zehir enjekte ediyor. Bu zehir pupayı öldürerek koloni için risk oluşturan kaynağı yok ediyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise kraliçe pupalarının bu sinyali vermemesi oldu. Kraliçe pupalarının işçi pupalara kıyasla çok daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğu ve enfeksiyonu yenebildikleri belirlendi.

