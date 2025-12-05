Masterchef Serhat Doğramacı kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, aslen nereli? soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı yeni mekanı silahlı saldırıya uğrayan şef Doğramacı hakkındaki bilgiler gündem oldu. Masterchef’te ne zaman kazandığı, yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar sorgulanıyor.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye yarışmasının 2020 sezonunun şampiyonu olarak tanınan genç ve başarılı bir şeftir. İstanbul doğumlu olan Doğramacı, mutfakla ilgisini genç yaşta keşfetmiş; eğitimini Selim Paşa Lisesi Turizm-Otelcilik Bölümü’nde, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Bölümü’nde sürdürmüştür.

Yarışmada gösterdiği performansla 15 ulusal ve uluslararası madalya-kupa sahibi olmasının ardından birinciliği kazanarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Başarısından sonra gastronomi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Doğramacı, Bodrum Yalıkavak’taki Mezra Restoran gibi mekanlarla doğal ve sürdürülebilir mutfak anlayışını veren restoranlar açtı.

Doğramacı’nın ailesi köken olarak çeşitlilik taşıyor: Babası Kerkük kökenli, anneannesi ise Yugoslav göçmeni, kendisi ise İstanbul’da yetişmiş.

SERHAT DOĞRAMACI KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, kariyerindeki yükselişle gastronomi dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Hayatı ve kökeni merak edilen genç şef, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Aşçılık alanında eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Doğramacı, MasterChef şampiyonluğunun ardından Bodrum Yalıkavak'ta açtığı "Mezra Restoran" ile 2025 yılında Michelin "Genç Şef" Ödülü ve Michelin Yeşil Yıldızı'nın sahibi olarak uluslararası alanda da adından söz ettirmiştir.