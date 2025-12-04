Soner Olgun kimdir? Soner Olgun ne hastalık geçirdi ve sağlık durumu nasıl?

Yıllara meydan okuyan usta sanatçı Soner Olgun, ciddi sağlık sorunlarıyla bir süredir boğuşuyor. Usta sanatçıyı seven binlerce kişi, Olgun’un son durumunu merak ediyor.

Peki Soner Olgun kimdir, kaç yaşında, ne hastalık geçirdi ve durumu nasıl?

SONER OLGUN KİMDİR

1959 yılında Fethiye’de doğan Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. Müzik dünyasına 1992’de yayımladığı ilk albümü “Letafet” ile adım atan Olgun, güçlü canlı performansı ve sahne hakimiyetiyle tanındı.

KARİYER VE ALBÜMLERİ

Olgun, 1994’te “Her Şey Değişmeli”, 1999’da “İyi Bayramlar”, 2004’te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012’de “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini dinleyicilerle buluşturdu. “Letafet” adlı bir oyun yazıp müziklerini yaptı; Cine5 ve TV8’de “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” gibi müzik programlarını hazırlayıp sundu. Türkiye’nin birçok şehrinde ve Kuzey Kıbrıs’ta sahne aldı; 1997–2014 arasında İstanbul’da aynı mekânda her Cuma ve Cumartesi kesintisiz 17 yıl sahneye çıkarak dikkat çeken bir rekora imza attı. 2015’te “Yakarım Yağmurları” adlı maxi single’ı yayımladı. Bugüne kadar sözü veya müziği kendisine ait 35 eserle üretkenliğini sürdürdü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan Soner Olgun, “Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek.” diyerek sürecin detaylarını paylaştı. Moralinin yüksek olduğunu vurgulayan sanatçı, sahne ve stüdyo çalışmalarına ara vermediğini belirtti.