Fransızca kısaltması TDK; Fransızca kısaltması hangi harfler?

Fransızca kısaltması TDK… Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine bir soru ile dikkat çekti. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmaya damga vuran soru Fransızca kelimesinin kısaltması oldu. Fransızca kısaltması hangi harfler?

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransızca kısaltması TDK; Fransızca kısaltması hangi harfler?
Fransızca kısaltması TDK; Fransızca kısaltması hangi harfler? soruları araştırılıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı sorulan sorularla adından söz ettirmeye devam ediyor.

FRANSIZCA KISALTMASI TDK

Türk Dil Kurumu’nun kısaltmalar dizinine göre “Fransızca” dilinin resmi kısaltması “Fr.”dir. Kurumun kılavuzuna göre İngilizce “İng.”, İspanyolca “İsp.”, Almanca “Alm.” gibi diller için kısa biçimler kullanılıyor, Fransızca için de benzer kural geçerli. Son dönemde sosyal medyada tartışmaya açılan bu kısaltma tercihi, doğru yazım ve kısaltma kurallarını vurgulamak açısından önem taşıyor. Uzmanlar, yanlış kullanılan “Fra.” ya da “Fran.” türü biçimlerin yer alabileceğini ancak resmiyet bakımından “Fr.” kısaltmasının esas alınması gerektiğini belirtiyor. Kurumun bu tutumu, yazılı ve sözlü iletişimde standart bir dil kullanımını destekleme amacını taşıyor.

FRANSIZCA KISALTMASI HANGİ HARFLER?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında yarışmacıya yönlendirilen soru ve şıklar şöyleydi:

TDK’nın “Kısaltmalar Dizini”nde “İng.” İngilizce’nin; “İsp.” İspanyolca’nın kısaltmasıyken; “Fransızca”nın kısaltması olan hangisidir?

A: Fran.

B: Fra.

C: Fr.

D: F.

Doğru Cevap: C: Fr.

 
