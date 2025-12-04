Aydın Aydın kimdir? Aydın Aydın aslen nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Adıyaman ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’na çıkarak yapay zeka nedeniyle protesto düzenleyen Aydın gündem oldu. Tarihi eserlere zarar verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Türkücü Aydın hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın, 4 Şubat 1969’da Hakkari’nin Bağışlı Köyü’nde doğdu. Köyde çobanlık yaparak başlayan yaşamı, İstanbul’da konservatuvar eğitimiyle değişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları bölümünden mezun oldu.

Sanat hayatına 1994’te adım atan Aydın, hem halk oyunları eğitmeni hem de halk müziği sanatçısı olarak dikkat çekti.

Eğittiği ekiplerle çok sayıda Türkiye birinciliği elde etti. Müzik kariyerinde; bağlama, dilsiz kaval ve çeşitli ritim enstrümanlarını da icra eden Aydın Aydın, “Zap Suyu” gibi halk ezgileri seslendirdi; Vizontele filminde yer aldı.

17 yıl içinde 8 albüm yayımladı; türküleri ve ilginç klipleriyle tanındı. Özel yaşamında iki erkek çocuğu olan sanatçı, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Halk müziğini ve kültürel mirası yaşatma çabasıyla bilinen Aydın, hem Anadolu geleneğini hem de çağdaş halk müziği yorumlarını birleştiren bir sanatçı olarak anılıyor.

AYDIN AYDIN ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve ilginç klipleriyle tanınan türkücü Aydın Aydın, 04 Şubat 1969 tarihinde Hakkari'nin Bağışlı köyünde dünyaya geldi. (2025 itibarıyla 56 yaşındadır.) Sanat yaşamına 1994 yılında adım atan Aydın Aydın, türkücü olmadan önce çobanlık yaparak hayatını sürdürüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden mezun olan sanatçı, bağlama, dilsiz kaval ve ritim grupları gibi birçok enstrümanı çalabilmektedir. Bugüne kadar 17 yılda 8 albüm çıkaran Aydın Aydın, özellikle "Su Sesi" ve "Pıt Pet" gibi çevre duyarlılığı içeren çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.