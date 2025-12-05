Veliaht 13 bölüm fragmanı izle! Veliaht 13 bölüm fragmanı 1. tanıtım izle Youtube konusu araştırılıyor. Diziseverler ekranlara gelen son bölümü heyecanla takip ederken yayımlanan fragmanı da ilgiyle takip etti. Fragmandaki gelişmeleri kaçırmak istemeyenler ise dizinin son bölümünün hemen ardından konuyu araştırmaya başladı.

Otogardaki seçim atmosferi giderek sertleşirken, Derya’nın babasına yönelik büyük ihanetinin ortaya çıkması dengeleri tamamen altüst etti. Timur, uzun süredir taşıdığı bu ağır gerçeği artık saklamamaya karar vererek Zülfikar Karslı’ya açıklıyor. Bu itiraf, aile içindeki kırılgan yapıyı sarsarken otogardaki güç savaşlarına da yeni bir boyut kazandırıyor.

Diğer yanda Reyhan, hapisten firar eden kardeşi Doğa’nın yakalanmaması için çare arıyor. İlk olarak Timur’dan destek bekleyen Reyhan, koşulların zorlaşmasıyla çareyi Yahya’ya başvurmakta buluyor. Bu hamle hem kendi geleceğini hem de otogardaki politik dengeleri etkileyebilecek riskler taşıyor.

Seçim günü yaklaşırken taraflar gizli planlar yapıyor, ittifaklar hızla kurulup bozuluyor. Her karakter kendi çıkarı için mücadele ederken, sandıkların kurulmasıyla birlikte gerilim zirveye çıkıyor. Gizlenen sırların birer birer açığa çıkması, otogarın karanlık ilişkiler ağını daha görünür hale getiriyor.