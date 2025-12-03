Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi

  1. Ekonomim
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmelerin odağında karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi, teknik alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesi ve iş dünyasının yaşadığı sorunlara çözüm üretmeye dönük adımların bulunduğunu belirtti. “İki ülke arasında yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldık.” ifadesini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın 2. toplantısında, karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi, teknik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi ve iş dünyasının yaşadığı sorunlara çözüm üretecek adımların kapsamlı biçimde değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye ile Mısır ticarette yeni hedeflere odaklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) II. Dönem Toplantısını, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Hassan El-Khatib ile birlikte başarıyla tamamladık. Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz inşâallah. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Bakan Sayın El-Khatib’e ve tüm Mısır makamlarına gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak’tan, bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

