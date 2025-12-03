Rutte’den Ukrayna’ya ‘güçlü müzakere’ mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Devlet Başkanı Trump’ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile Moskova’da yaptığı görüşmenin önemli olduğunu söyledi; ancak barış sürecine dair her adımı değerlendirmeyeceğini ifade etti.

"Barış sürecinin var olmasının" önemine işaret eden NATO Genel Sekreteri Rutte, "Bunu ancak Başkan Trump liderliğindeki ABD yapabilirdi." ifadesini kaydetti.

Rutte’den yaptırım ve askeri destek vurgusu

Rutte, sürecin kısa sürede sonuç vermesini umduğunu, aksi halde Rusya’ya yönelik baskının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Rutte, bunun yolunun Ukrayna’ya askeri desteğin hız kesmeden sürmesi ve yaptırımlarla Rus ekonomisinin zayıflatılması olduğunu belirterek, ABD ve Avrupalı müttefiklerin bu yönde attığı ortak adımları övdü.

Müttefiklerin Ukrayna’ya yönelik askeri yardım taahhütlerini artırmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Rutte, “Pek çok taahhütte bulunuldu. Bugün ilerleyen saatlerde birkaç duyuru yapabilirim. Şu anda 4 milyar Euro'ya ulaştık, bu da aylık 1 milyar hedefi doğrultusunda ilerlediğimiz anlamına geliyor. Gelecek yıl için 5 milyara ulaşacağımız konusunda temkinli bir iyimserlik içindeyim. ABD teçhizatı söz konusu olduğunda ise yıllık ihtiyaç 50 milyar civarında olabilir” dedi.

Rutte, bu miktarın Ukraynalı sivillerin güvenliği, altyapının korunması ve hava savunma sistemleri dahil tüm askeri ihtiyaçları kapsadığını kaydetti. Ukrayna’nın hem sahadaki mücadelede hem de barış görüşmelerinde en güçlü konumda olması için yapılacak çok şey olduğunu vurguladı.