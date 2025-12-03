Bakan Kacır: Bilimsel araştırmaları güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz

  1. Ekonomim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk araştırmacıların insan vücudundaki fizyolojik verileri kablosuz aktarabilen sentetik gen devreli bakteriler geliştirdiğini açıkladı; çalışma Nature Communications’ta yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sema Dumanlı ve Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Urartu Şeker ile ekipleriyle bir araya geldi. Bakan, araştırmacıların insan vücudundaki fizyolojik süreçleri algılayabilen ve sentetik gen devresi sayesinde bu bilgileri anten aracılığıyla dış dünyaya kablosuz iletebilen bakteriler geliştirdiğini duyurdu.

Çalışmanın, biyoteknoloji alanında teşhis ve tedavi yöntemlerinde çığır açacak nitelikte olduğunu vurgulayan Kacır, iki Türk bilim insanının uluslararası alandaki başarısını kutladı.

Bakan Kacır, Türkiye’nin bilimsel araştırmalara verdiği desteğin güçlü şekilde devam edeceğini de belirtti.

