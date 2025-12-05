  1. Ekonomim
  3. Tarım sigortalarında yeni dönem: Verime göre tazminat ödenecek
Nisanda yaşanan zirai don ve ardından etkisini artıran kuraklık TARSİM’in (Tarım Sigortaları Havuzu) önemini bir kez daha hatırlatırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarım sigortasında önemli yenilikler getirmeye devam ediyor.

Bu yıl tarım sigortasında devlet desteğini yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkartan Bakanlık, 2026’da Parsel Bazlı Verim Sigortası uygulamasını hayata geçirecek.

Üreticilere, Köy Bazlı Verim Sigortası’nda sigortalanmış buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği gibi ürünlerde kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış sebebiyle köydeki verim ortalaması eşik ortalama altında kaldığında tazminat ödemesi gerçekleşirken, yeni uygulamayla birlikte her üretici, ortalama verime göre değil, kendi tarlasındaki verime göre tazminat alacak.

Türkiye'de yer alan habere göre, uygulama ilk olarak Tekirdağ’da başlatılacak. Öte yandan bakanlık yine önümüzdeki yıl kayısı, elma gibi 9 üründe temel sigorta paketi uygulamasına gidecek. Ayrıca güneş yanıklığı riskini narenciye ürünlerinde sigorta kapsamına alacak. 

TARSİM tarafından üreticilere 10 farklı sigorta dalında hizmet sunuluyor. Bu yılki zirai don, kuraklık ve dolu gibi afetlerden dolayı sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 607 bin ihbar alındı. Tüm tarım sigortası kapsamında gerçekleştirilen hasar ödeme tutarı ise 33 milyar lira oldu.

