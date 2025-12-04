ROKETSAN: Savunma sanayiinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci şirketiyiz

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde "2. Kamp'üss" programı düzenlendi. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat İkinci, programda ROKETSAN ve savunma sanayiinin büyümesine hızla devam ettiğini belirterek, "Bu yıl hem ihracat konusunda hem de yeni imzaladığımız sözleşmelerle ROKETSAN'ın önümüzdeki dönemde de çok hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söylememiz mümkün. Zaten raporlara göre ROKETSAN, savunma alanında ülkemizin en hızlı büyüyen ikinci şirketi. Dünyanın da en hızlı büyüyen 11. savunma şirketi. 2026 ve sonrasında da bu konudaki büyümesine aynı ivmeyle devam edeceğini söylemek mümkün. Özellikle son dönemde ortaya çıkan maliyet etkin, ucuz ve ikili sistemler konusunda da ROKETSAN'ın çok ciddi çalışmaları var. Şu anda mevcuttaki ürünlerimizin üretilmesi, seri üretimlerin teslimatları hızlı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TAYFUN ailesi gelişmeye devam edecek"

TAYFUN füzesinin farklı bloklarının hem teslim hem de test aşamasında olduğunu kaydeden İkinci, "Test aşamasındaki blokların çalışmasını bitirip, seri üretimde Silahlı Kuvvetlere teslimatına gayret gösteriyoruz. TAYFUN, çok farklı bloklardan oluşuyor. Birçok blok şu anda seri üretimde. Onların teslimatı devam ediyor ama önümüzdeki dönemde hem menzil olarak, hem harp başlığı olarak hem de hassasiyet olarak TAYFUN ailesi gelişmeye devam edecek" diye konuştu.

"Güzel bir etkinlik oldu"

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Kamp'üss programını neden başlattıklarına değinerek, "Kendi alanımda üniversiteli arkadaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz diye çıktığımız yolda ikinci programımızı ROKETSAN ile Ankara Üniversitesinde yapmış olmak bizim için çok önemliydi. Genel müdürümüzün katılımıyla öğrenci arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırdığımız güzel bir etkinlik oldu" dedi.

"Üniversiteli öğrencilere faydalı olmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor"

Programda hem öğrencileri kampüste yetkililer ile buluşturduklarını hem de ilerleyen süreçte öğrencilerin de savunma sanayii kampüslerini ziyaret edebileceklerini aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızdan bazılarını ROKETSAN kampüsüne götürüp, orada bir teknik gezi düzenleyeceğiz. Programımızın ilk etkinliği bu ama daha sonra bunu ekosisteme dönüştürüp, öğrencilerimizin stajdan işe alımı, yabancı dilden daha farklı kendilerini geliştirecekleri alana kadar üniversiteli öğrencilere nasıl faydalı olabileceğimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Program sonunda İkinci, öğrencilerin sorularını cevaplayarak, birlikte fotoğraf çektirdi. Programa ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat İkinci, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.