Nükleer denizaltı için Hindistan’da geri sayım başladı

Hindistan Donanması yetkilileri, 2 Aralık 2025’te yapılan brifingde Hindistan’ın üçüncü yerli yapım nükleer denizaltısı INS Aridhaman’ın liman ve deniz denemelerinin son aşamasına girdiğini ve yakında hizmete alınacağını duyurdu.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Donanma Komutanı Amiral Dinesh K. Tripathi, Donanma Günü öncesi düzenlenen basın toplantısında INS Aridhaman’ın mevcut INS Arihant ve INS Arighaat denizaltılarına katılarak, Hindistan Donanması’nın ilk kez üç operasyondaki Arihant sınıfı balistik füze taşıyabilen denizaltıya sahip olacağını ve böylece nükleer üçlemenin deniz ayağının güçleneceğini belirtti.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre bu gelişme, uzun yapım ve test süreçlerinin ardından INS Arighaat’ın 29 Ağustos 2024’te Stratejik Kuvvetler Komutanlığı’na katılımının ardından geldi. Keza 2025 başlarında yapılan askeri değerlendirmeler, yaklaşık üç yıldır denemelerde bulunan INS Aridhaman’ın yıl içinde hizmete alınmasının planlandığını gösteriyordu.

INS Aridhaman

Visakhapatnam’da inşa edilen INS Aridhaman, S4 veya SSBN 82 kod adıyla anılan Hindistan yapımı üçüncü nükleer tahrikli denizaltı ve ikinci Arihant sınıfı denizaltıdır. Denizaltı 2017-2018 yıllarında suya indirilmiştir. Bu bağlamda denizaltı, 21 veya 23 Kasım 2021’de denize açılmış ve 2022’den beri liman kabul ve deniz denemeleri yapılmaktadır. 2025 ortalarına kadar son silah ve reaktör testleri tamamlanmıştır.

INS Aridhaman’ın deplasmanı yaklaşık 7.000 tondur. Yaklaşık 100 kişilik mürettebata sahip denizaltı, tek pervane şaftı ve yedi kanatlı pervane ile donatılmıştır. Su üstünde 12-15 knot, su altında ise yaklaşık 24 knot hız yapabilmektedir. Denizaltının menzili ve dayanıklılığı yakıtla değil, esas olarak erzak, mürettebat değişimi ve planlı bakım ile sınırlıdır.

Hizmete alındığında, INS Aridhaman’ın Visakhapatnam yakınlarındaki Rambilli limanında Doğu Donanma Komutanlığı emrinde görev yapması ve Hindistan’ın nükleer komuta yapısındaki Stratejik Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı olması beklenmektedir.

Füze ve savaş sistemi açısından INS Aridhaman, önceki Arihant sınıfı birimlere göre daha büyük bir mühimmat kapasitesine sahiptir. Gövdenin yükseltilmiş kısmında dört olan dikey füze lançeri sayısı sekize çıkarılmıştır. Bu sayede denizaltı, yaklaşık 750 km menzile sahip 24 adet K-15 Sagarika balistik füzesi veya yaklaşık 3.500 km menzile sahip 8 adet K-4 SLBM taşıyabilmektedir. Ayrıca gelecekte menzili 5.000-6.000 km arası olması beklenen K-5 füzeleriyle de uyumlu olması planlanmaktadır. K-15 füzeleri, Hint kıyılarına yakın devriye alanlarından Pakistan’daki hedeflere ulaşabilirken, K-4 füzeleri daha geniş bölgesel menzil sağlamaktadır. K-5 ise daha uzak stratejik hedeflere erişim için tasarlanmaktadır.

Arihant sınıfı denizaltılar, S1’den S4 kodlarına kadar çeşitlenmiş olup, S5 sınıfı da planlanmaktadır. INS Arihant (S2/SSBN 80) 2004’te temeli atılmış, 2009’da suya indirilmiş, 2016’da hizmete alınmış ve 2018’de ilk devriyesini tamamlamıştır. INS Arighaat (S3/SSBN 81) 2009’da temeli atılmış, 2017’de suya indirilmiş ve 2024’te hizmete girmiştir. INS Aridhaman (S4) 2021’de suya indirilmiş, 2022’de deniz denemelerine başlamış ve 2025 sonunda hizmete alınması beklenmektedir.