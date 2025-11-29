Metal işkolunda kritik toplantı 8 Aralık’ta

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin otomotiv ve beyaz eşya, demir-çelik endüstrisi dahil ihracatçı ve kritik işletmelerinin bulunduğu metal işkolunda, 196 işyerinde yaklaşık 140 bin işçiyi ilgilendiren TÜRK Metal işçi sendikası ve MESS işveren sendikası arasında yürütülen grup toplu sözleşmesinde kritik toplantı 8 Aralık günü yapılacak. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, 29 Kasım 2025 günü yapılan Gebze 1 Nolu Şubesi Genel Kurulundaki konuşmasında işveren tarafının hala bir ücret teklifi getirmediğini, eğer bu toplantıda anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık tutanağının tutulacağını açıkladı.

Bu toplantının yasal süreçte yeni aşamaya işaret edeceğini hatırlatan Altundağ, “Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda henüz ücret artışına ilişkin MESS’ten bir karşı teklif gelmedi. Çok sayıda idari maddeyi görüştük. Bugüne kadar toplamda 51 idari madde ve sözleşmenin eki olan iç yönetmelik bizim teklif ettiğimiz şekliyle kabul edildi. 8 idari madde ise bizim ya da MESS'in kabul etmemesi üzerine ertelendi. Şimdi 8 Aralık’ta yapacağımız toplantıyı bekliyoruz. O toplantıda da anlaşamazsak uyuşmazlık tutanağını tutacağız. Ardından da yine yasa gereğince Resmi Arabulucu süreci başlayacak. Bir şeyden emin olun, sizin hiçbir hakkınızı o masada bırakmayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Uyuşmazlıkta ana vurgu: Esnek çalışma

TÜRK-METAL Genel Başkanı, henüz işverenin bir teklifte bulunmadığı ücret dışındaki uyuşmazlıktaki ana sorunun esnek çalışmaya yönelik işveren önerilerinden kaynaklandığını vurguladı. Bunların her toplu sözleşmede işverence önerildiğini belirten Altundağ, “MESS ne yazık ki her sözleşme masasında bu esnek çalışma maddelerini gündeme getiriyor. Denkleştirmeden telafi çalışmasına, İzin sürelerinden deneme süresine kadar birçok madde, masada gündeme geliyor. Biz de ısrarla şunu söylüyoruz. Yapmayın! Bizim kazanılmış haklarımızı bu masalarda gündeme getirmeyin. Çünkü biz, Kazanılmış haklarımızdan bir milim geri gitmeyiz. Üyelerimizin hiçbir hakkını o masada bırakmayız. Ne pahasına olursa olsun, kazanılmış haklarımızı koruyacağız. Bunu da herkes böyle bilsin.” diye konuştu.

Altundağ: Biz ekonomik koşulları anlıyoruz, siz de geçimi anlayın

Uysal Altundağ, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri dikkate aldıklarını ancak bu ortamın gereğinin “tek taraflı karışlanamayacağını” belirterek, işverenin de işçinin sıkıntı, sorun ve geçim şartlarını anlaması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuğumuza veremediğimiz harçlığı, okul masraflarını, geçim derdimizi, siz de bunları görün, siz de bizi anlayın. 8 Aralık’ta yapacağımız toplantıda, yalnızca bilançolarınızı değil, vicdanınızın sesini de dinleyin, bize anlamlı bir teklifle gelin. Oturalım, sosyal diyalog anlayışı içinde el sıkışalım, bu işi masada bitirelim” ifadesini kullandı.

“Ülkemizin ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için, gece gündüz çalışan, üreten, metal emekçisinin hakkını verme zamanı” diyen Uysal Altundağ, işçileri süreçte dirençli davranmaya çağırdı. Altundağ, Türk-Metal’e üye olan işçiler içinde asgari ücretli olmadığını ancak sektörde sendikal örgütlenmenin olmadığı işyerlerinde çok sayıda asgari ücretli çalıştırılan kişi bulunduğunu vurgulayarak, işçileri örgütlenmeye çağırdı.