Demir cevheri fiyatları zayıf talep ve yumuşayan doların etkisiyle sınırlı değişim gösterdi.

Demir fiyatlarında hareket sınırlı kaldı
Küresel piyasalarda demir cevheri fiyatları, zayıf talep koşulları ve ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte sınırlı bir değişim gösterdi. Bu durum, Çin'in çelik üretimindeki beklenen düşüş ve Hindistan'ın çelik ithalatındaki azalma gibi temel faktörlerin etkisiyle gözlendi.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 0,13 artışla 797 yuan (112,57 dolar) seviyesine yükselirken, Singapur Borsası'nda işlem gören benchmark aralık ayı demir cevheri ise yüzde 0,04 düşüşle ton başına 106,5 dolar oldu. Çin'in deniz yoluyla sevk edilen demir cevheri yumru primleri, son iki aya kıyasla yüzde 42,2 gibi önemli bir oranda geriledi.

Demirde zayıflığın nedeni ne?

Ayrıca, ABD dolar endeksinin 99,433 seviyesinde seyretmesiyle daha zayıf bir doların, dolar cinsinden varlıkları daha uygun fiyatlı hale getirdiği belirtildi. Demir cevheri piyasasındaki zayıflığın başlıca nedenleri arasında, Çin'in çelik üretiminin altı yıl sonra ilk kez 1 milyar tonun altına düşmesinin beklenmesi ve Hindistan'ın finansal yılın ilk yedi ayında nihai çelik ithalatının yıllık bazda yüzde 34,1 azalması yer alıyor.

Demir fiyatlarında düşüşü kömür tetikledi

Artan kömür arzı ve stok birikimi, koklaşma kömürü ve demir cevheri fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. Pik demir üretiminin daha da düşeceği beklentisi de ham madde fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

İlgili emtialara bakıldığında, Dalian'da koklaşma kömürü yüzde 0,09 artarken, kok yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,36, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,15 ve paslanmaz çelik yüzde 0,36 gerilerken, tel çubuk yüzde 0,48 artışla günü tamamladı.

