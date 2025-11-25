  1. Ekonomim
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Amaçlı Kiralama Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, birden fazla konut için yanıltıcı tanıtım yapan işletmelere tek idari yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizm amaçlı kiralamalarda yeni düzenleme
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 28 Aralık 2023 tarihli esas yönetmelikte önemli bir düzenlemeye gitti. 

Resmİ Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, özellikle birden fazla konut için tek izin belgesi bulunan işletmeler açısından önemli hükümler içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre, aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konutun tek bir izin belgesiyle kiralanması durumunda, konutların tanıtımında yanıltıcı ifadeler kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlarda değişikliğe gidildi.

Yönetmeliğe eklenen yeni fıkra ile, kiralanan konutun konumu, niteliği veya fiziksel özelliklerine ilişkin reklam, afiş, broşür, sosyal medya paylaşımları, web siteleri ve benzeri tanıtım araçları üzerinden kullanıcıların yanıltıldığının tespiti hâlinde tek bir idari yaptırım kararı uygulanacağı hükme bağlandı.

Yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Hükümleri ise Kültür ve Turizm Bakanı tarafından uygulanacak.

