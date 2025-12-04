ABD istihdam verisi kötü geldi, altın fiyatları 4 bin 200 doların altına düştü: Gram altında da düşüş var

Spot altın, yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4 bin 195 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artışla 4 bin 237,50 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da düşüş yaşandı. Gram altın yüzde 0,2 değer kaybederek 5 bin 727 lira seviyesine düştü.

İstihdam verileri ve Fed beklentileri

Cnbc-e'de yer alan habere göre ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında 32 bin kişi azalarak ekonomistlerin 10 bin kişilik artış beklentisini karşılamadı. Bu zayıf veri, CME FedWatch aracına göre gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz indirimi ihtimalini yüzde 89'a çıkararak piyasalarda güçlü bir beklentiye neden oldu. Büyük aracı kurumlar da 9-10 Aralık tarihlerindeki toplantıda faiz indirimi öngörüyor.

Yatırımcıların gözü, cuma günü açıklanması beklenen ve gecikmeli yayımlanacak olan eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne çevrildi. Bu veri, Fed'in enflasyon görünümü ve faiz rotasına dair daha fazla ipucu verecek.

Dolar ve diğer değerli metallerde son durum ne?

Beklenenden zayıf gelen ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerini pekiştirerek doların Perşembe günü son beş haftanın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın gibi varlıkların cazibesini artırıyor.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust'ın altın varlıkları çarşamba günü 1.048,29 tondan 1.046,58 tona gerileyerek yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Gümüş yüzde 0,2 düşüşle ons başına 58,39 dolara, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.657,70 dolara, paladyum ise yüzde 0,9 düşüşle 1.446,50 dolara geriledi.