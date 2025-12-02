AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri 2025-2026 konusunun detayları araştırılıyor. MEB sınavına katılacak öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyordu. Detaylı açıklama ise geldi.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

1 - 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında Yapılacak Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV TARİHLERİ 2025-2026

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;