MEB, akran zorbalığı için harekete geçti: İlkokula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci sınıfa başlayan öğrenciler arasında yaş farkından kaynaklanan uyum güçlüklerini ve akran zorbalığını azaltmak amacıyla okula başlama yaşını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan modele göre ilkokula başlangıç yaşı temel olarak 72 ay olacak; ancak çocuğun gelişim düzeyine göre 69 ila 75 ay arasında esneklik sağlanabilecek.

Bu değişiklikle, sınıflardaki geniş yaş farkının daraltılması ve öğrencilerin hem akademik hem sosyal açıdan birbirine daha yakın gelişim seviyelerinde eğitim alması amaçlanıyor.

69 ayını dolduran öğrenciler birinci sınıfa başlayabiliyor

Şu anda yürürlükte olan 2014 tarihli yönetmeliğe göre, eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran öğrenciler birinci sınıfa başlayabiliyor; velilerin talebiyle 66-68 aylık çocuklar da okula alınabiliyor. Bu durum, aynı sınıfta 5,5 yaşında bir öğrenciyle 6,5 yaşın üzerindeki bir öğrencinin birlikte eğitim görmesine neden oluyor.

Eğitimciler bu durumu, “Bir bebeğin 14 aylık bir çocukla aynı beceriyi göstermesini beklemek gibi” sözleriyle anlatıyor. Bu kadar geniş yaş farkı; akademik başarıyı, sosyal uyumu ve sınıf içi iletişimi olumsuz etkiliyor.

MEB, 72 ayı temel alacak yeni bir çerçeve hazırlıyor

Sabah’ın haberine göre, Bakanlık yaş farkının tetiklediği akran zorbalığı riskini azaltmak amacıyla 72 ayı temel alacak yeni bir çerçeve hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan sınıf yerleştirmelerinde yaş gruplarının daha dengeli şekilde dağıtılması, olumlu sonuçlar verince kapsamlı bir düzenleme süreci başlatıldı.

Planlanan sistemde, sağlık raporu veya gelişimsel değerlendirme sonucuna göre 69 ayını dolduran öğrenciler erken, 75 aya kadar olanlar ise gerektiğinde geç başlatılabilecek.

Uzmanlara göre özellikle erken başlayan öğrenciler:

Duygusal ve fiziksel açıdan daha olgun akranlarına karşı dezavantajlı kalıyor.

Sınıf kurallarına uyumda güçlük yaşıyor.

Dikkat süreleri kısa olduğu için derse odaklanmakta zorlanıyor.

Motor beceriler henüz yeterince gelişmediği için yazma, çizme ve öz bakım faaliyetlerinde zorlanıyor.

Bu durum, hem öğrenme performansını düşürüyor hem de akran zorbalığına açık hale getiriyor.

"72 ay en uygun yaş"

Gelişim psikologları ve eğitim uzmanları, ilkokula başlamak için en sağlıklı dönemin 72 ay olduğunu vurguluyor. Değerlendirmelere göre: 6 yaşını dolduran çocukların dikkat, hafıza, sosyal uyum ve kas gelişimi ilkokul gerekliliklerini karşılar seviyeye ulaşıyor.