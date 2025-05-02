Tether, yeni stablecoin ile ABD'de büyümeyi hedefliyor

Tether CEO'su Paolo Ardoino CNBC'ye verdiği bir röportajda, şirketin bu yıl içinde ABD'de dolara sabitlenmiş yeni bir stabilcoin çıkarma planları üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu hamle, bir zamanlar bir suçlunun 'başvuracağı kripto para birimi' olmakla suçlanan Tether'in kendisini Amerikalı kanun yapıcılar ve kolluk kuvvetleri için bir ortak olarak yeniden markalaştırmasıyla geldi.

Ardoino, Dubai'de düzenlenen Token2049 konferansında CNBC'den Dan Murphy'ye verdiği demeçte, "Yerel bir stablecoin, uluslararası stablecoin'den farklı olacaktır" dedi. "Nihai mevzuatın zaman çizelgesine bağlı ... ancak bunu yıl sonuna kadar veya en hızlı gelecek yılın başlarında arıyoruz" dedi.

Ancak bir sonraki adımın zamanlaması ve taktikleri Capitol Hill'de kuşku uyandırıyor.

New York Times'ın haberine göre, Ardoino'nun Washington'da milletvekilleriyle özel toplantılar, Senatör Bill Hagerty ile Capitol Hill'de bir öğle yemeği ve kripto uzmanlarıyla partileri içeren son cazibe saldırısı, Başkan Trump yönetimindeki kripto yanlısı değişimin ortasında Tether'e dikkat çekti.

Bu etki şimdi, eleştirmenlerin Tether ve diğer yabancı ihraççılara fayda sağlayan boşluklar içerdiğini söylediği GOP destekli GENIUS Yasası da dahil olmak üzere önemli mevzuatın şekillendirilmesine yardımcı olabilir - örneğin, kolluk kuvvetleriyle çalışmayı kabul ettikleri takdirde ABD'de operasyonlara izin veren hükümler gibi.