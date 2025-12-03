Michael Burry’den Bitcoin uyarısı: Zamanımızın lale soğanı

“The Big Short” filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Bitcoin’e yönelik eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Burry, Michael Lewis’in sunduğu bir podcast programında blockchain tabanlı kripto para için “zamanımızın lale soğanı” benzetmesini yaparak, 1600’lü yıllarda yaşanan lale soğanı fiyatlarının spekülasyonla şişip çökmesine atıfta bulundu.

Burry, “Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşması tamamen saçmalık” diyerek, kripto parayı “hiçbir değeri olmayan” bir varlık olarak tanımladı.

Ünlü yatırımcı ayrıca, Bitcoin’in suç örgütlerinin finansal faaliyetlerini derinleştirdiğini savunarak “Bu, bir lale soğanından daha kötü çünkü suç faaliyetlerinin daha da görünmez hale gelmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Bitcoin, rekor sonrası değer kaybı yaşıyor

Bitcoin, ekim ayında 120 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmış ancak o tarihten bu yana değerinin yüzde 30’dan fazlasını kaybetmiş durumda.

Burry’nin Bitcoin’e yönelik çıkışı, ünlü yatırımcının yıllar süren sessizliğin ardından yeniden kamuoyuna güçlü şekilde dönüşünün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay Nvidia ve Palantir'e karşı büyük pozisyonlar aldığını açıklayan Burry, aynı zamanda Tesla’nın “aşırı değerli” olduğunu savunuyor ve X ile Substack üzerinde yapay zeka balonu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Ünlü yatırımcı Bitcoin’i “Spekülatif Balon” olarak görüyor

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre Burry, 2021 yılında da Bitcoin konusunda benzer uyarılar yapmıştı. O dönem kripto paranın varlık gerekçelerinin “anlamlı” olduğunu söylese de, Bitcoin’i “fırsattan çok risk barındıran spekülatif bir balon” olarak tanımlamıştı. Burry, daha sonra silinen bir paylaşımında “Yükselişte ne kadar kaldıraç kullanıldığını bilmiyorsanız, onu sahiplenmek için yeterince bilgiye sahip değilsiniz demektir” ifadelerine yer vermişti.