Kripto piyasalarından 1 milyar dolar 'silindi'

Kripto varlık piyasaları yeni haftaya başlarken, sert düşüşler görüldü. Bu sert gerileme hareketleri, piyasada yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu.

Kriptoda, ABD’deki işlemlerde Bitcoin yüzde 8’e yakın düşüşle 83.824 dolar seviyesine gerilerken, yaklaşık 2 ayda piyasanın hâkimi varlıktaki kayıp yüzde 30’a yaklaştı.

Piyasada Bitcoin’den sonra en yüksek hacmi olan varlıklardan Ethereum’da da düşüş yüzde 10’a ulaşarak 2.719 dolara kadar geriledi. Böylelikle son 7 haftada gerileme yüzde 36’un üzerine çıktı.

Satış baskısı hacimli varlıklardan çok, daha küçük ölçekli, daha az likit kripto varlıklarda hissedildi.

2 ay önce de sarsılmıştı

En büyük 100 dijital varlığın ikinci 50’sini takip eden MarketVector endeksi, bu yıl yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti.

BloombergHT’nin haberine göre, ekim ayı başında da ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileriyle piyasalar sarsılınca Coinglass verilerine göre 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon silinmişti. Bu olaydan yalnızca birkaç gün önce Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126.251 dolara ulaşmıştı. Kaldıraçlı pozisyonların teminatlarının yetersiz kalmasıyla otomatik olarak kapanmasına yol açan bu tür olaylara, “tasfiye zinciri (liquidation cascade)” deniyor.

Küresel merkez bankalarına odaklandılar

Yatırımcılar, piyasanın ne kadar risk iştahına sahip olduğunu anlamak için bu tasfiye verilerini yakından izlese de bazı borsaların kaldıraç seviyesi hakkında tüm verileri paylaşmaması nedeniyle rakamların eksik kalabiliyor.

Kripto ticaret şirketi Flowdesk’ten Karim Dandashy, “Aralık ayı başlarken, yatırımcılar küresel merkez bankalarının izleyeceği patikaya odaklanmış durumda. Geçen hafta faiz indirim fiyatlamasının yüzde 30’a düştüğü kısa süreli paniğin ardından Fed’in yeniden faiz indirimine gitmesi bekleniyor. BOJ’un da Japonya tahvillerindeki hareketlere karşı koymak için faiz artırımına gitme olasılığı daha yüksek görünüyor” dedi.

Yine de “tünelin sonunda ışık görünüyor” diyen Dandashy, “Ekonomik veriler yıl sonu risk rallisi için en önemli faktör gibi görünüyor” diye ekledi.

1,4 milyar dolarlık kripto rezervi

Öte yandan pazartesi günü Michael Saylor’ın şirketi Strategy Inc., gelecekteki temettü ve faiz ödemelerini karşılamak için 1,4 milyar dolarlık bir rezerv oluşturduğunu açıkladı.

Bu hamlenin, Bitcoin biriktiren şirketin, token fiyatları düşmeye devam ederse yaklaşık 56 milyar dolarlık kripto varlıklarının bir kısmını satmak zorunda kalabileceğine dair endişeleri yatıştırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.