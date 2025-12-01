Kripto paralarda sert düşüş yeni satış dalgasını tetikledi

Kripto para piyasası pazartesi günü yeniden sert satış baskısıyla karşılaştı. Bitcoin Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 6'ya yaklaşan düşüşle 85763,37 dolara kadar düştü.

Ethereum fiyatı da yüzde 7'ye varan kayıpla 2.812,26 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 6,89 düşüşle 2814,03 dolardan işlem görüyor.

Piyasa, ekim başında Bitcoin’in 126.251 dolarla rekor kırmasından günler sonra yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun silinmesiyle başlayan haftalar süren satışların ardından kırılgan durumda.

Bitcoin'de son 3 ayda kayıp yüzde 23,02 ve yıl başından bu yana kayıp yüzde 8,46 oldu.

Ethereum son 3 ayda yüzde 34,78 ve yıl başından bu yana yüzde 15,9 değer kaybetti.

Pazartesi günkü yeni satışların ardından yatırımcılar daha büyük düşüşlere hazırlanıyor. FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty,"Aralık riskten kaçışla başladı. Bitcoin ETF’lerine zayıf girişler ve alım yönlü ilginin yokluğu en büyük sorun. Bu ay yapısal baskıların sürmesini bekliyoruz. 80.000 dolar bir sonraki kritik destek" dedi.

Yatırımcılar ayrıca Strategy Inc. CEO’su Phong Le’nin, mNAV oranı negatife dönerse Bitcoin satabileceklerini söylediği açıklamaları değerlendiriyor. Le, bunun temettü ödemelerini finanse etmek için başvurulacak son çare olacağını belirtti. Şirketin 56 milyar dolarlık Bitcoin varlığı bulunuyor ve mNAV oranı 1,19 seviyesine gerilemiş durumda.

Geçen hafta S&P Global Ratings, en büyük stablecoin olan USDT’nin istikrar değerlendirmesini en düşük seviyeye çekerek Bitcoin’deki değer kaybının Stablecoin’i teminatsız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bu hafta, ABD ekonomisinin hızına ilişkin kritik veriler açıklanacak. Veriler, Fed’in 2026’ya doğru faiz patikasına yönelik beklentileri şekillendirecek. ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü bir sonraki Fed başkanı adayını belirlediğini açıkladı ve adaydan faiz indirimleri beklediğini söyledi.