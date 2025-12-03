  1. Ekonomim
  Bitcoin ETF'lerinde giriş sürüyor
Bitcoin ETF’lerinde giriş sürüyor

Bitcoin spot ETF’lerine üst üste beş gündür giriş yaşanıyor.

Bitcoin ETF’lerinde giriş sürüyor
2 Aralık’ta kripto varlık spot ETF’lerine yönelik işlemler dikkat çekici hareketlilik gösterdi. Bitcoin spot ETF’leri toplam 58,5 milyon dolar net giriş kaydederek art arda beşinci gün pozitif akışa sahne oldu.

Bitcoin ETF'leri içinde en yüksek giriş 120,1 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'ine olurken, ARKB'sinden 90,94 milyon dolar çıktı.

Buna karşılık Ethereum spot ETF’lerinde 9,9 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Solana spot ETF’leri ise 45,8 milyon dolarlık net girişle yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

