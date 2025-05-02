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Garanti BBVA'da erişim sorunu! Yeni açıklama geldi

Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasındaki erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını, herhangi bir siber saldırı veya veri güvenliği riski bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA'da erişim sorunu! Yeni açıklama geldi
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Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasında gün içerisinde yaşanan erişim sorunu üzerine yeni bir açıklama yayımladı. Banka tarafından yapılan duyuruda, kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtilirken, herhangi bir siber saldırı veya veri güvenliği riski bulunmadığı açıkça ifade edildi.

Mobil uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen birçok kullanıcı, hizmetlere erişimde sıkıntı yaşamıştı. Bunun üzerine sosyal medyada kısa sürede yayılan şikayetlerin ardından Garanti BBVA, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir metin paylaşmıştı. Açıklamada sistemler üzerindeki kesintinin nedeninin teknik altyapıdaki bir arıza olduğu vurgulanırken, bankanın dijital güvenlik sistemlerinin sağlamlığını koruduğu belirtildi.

Garanti BBVA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

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