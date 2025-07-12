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Sarıgöl'de yılın ilk üzüm hasadı başladı

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda 2025 yılı 'Süperyol' cinsi erkenci üzüm alımları başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Sarıgöl'de yılın ilk üzüm hasadı başladı
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Sarıgöl ve Alaşehir ovalarında yaş üzüm alımına başlayan ihracat firması, erkenci üzüm türlerinden olan "Süperyol" cinsi için alım çalışmalarına start verdi. Firmanın üzüm eksperleri bağlara giderek üreticilerle birebir görüşmeler yaparak alımları gerçekleştiriyor.

"16-30 Temmuz tarihleri arasında kesimler yapılacak"

Üzüm eksperi Serdar Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayırlısıyla yeni sezon erkenci üzüm alımlarına başladık. Şu an üreticilerle bağlantılar kuruluyor. 16-30 Temmuz tarihleri arasında kesimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Üreticiler, erkenci üzüm sezonunun verimli geçmesini temenni ederken, alımların piyasaya da canlılık getirmesi bekleniyor.

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