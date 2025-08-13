Tüketici krediyi karta yükledi!

ŞEBNEM TURHAN

Yüksek faizler ve sıkı para politikası ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde artışı dizginlerken bireysel kredi kartları hız kesmiyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden oluşan tüketici kredi bakiyesi 2 trilyon 438 milyar 355,28 milyon lira iken tek başına bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 385 milyar 40,28 milyon lira ile tüketici kredilerini yakaladı. Kredi kart faizleri politika faizindeki değişimden 1 Ağustos’a kadar etkilenmezken limitlerine göre de farklılık gösteriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faizleri ise piyasa faizlerindeki değişimlerden direkt etkileniyor.

Politika faizi indirimi tüketici kredilerini çok etkilemedi

Haziran 2023’ten bu yana uygulanan sıkı para politikası ile yükselen faizler ve Merkez Bankası’nın ihtiyaç ve taşıt kredilerinde uyguladığı aylık büyüme sınırları tüketici kredilerinde artışı yavaşlattı. Konut kredileri ise yüksek faizlerin yanı sıra yüksek enflasyon döneminde çok hızlı artan ev fiyatlarının etkisiyle kullanımı en az olan kredi türü olarak öne çıkıyor. Bankacılık sektöründe temmuz Para Politikası Kurulu toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi olmasına rağmen yüzde 3,99-5,59 aylık faizlerde arasında kredi kullandırımı yapılırken konut kredi faizi kamu bankalarında yüzde 2,69 olsa da diğer bankalarda yüzde 3,49’dan başlayan oranlarda bulunuyor. Taşıt kredi faizleri ise 3,79-4,79 oranlarında değişiklik gösteriyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde aylık yüzde 2 büyüme sınırı ise uygulanmaya devam ediyor.

Kredi kartında limite göre faiz değişiyor

Kredi kartlarında ise 1 Ağustos’tan itibaren limiti 25 bin liranın altında bulunan bireysel kredi kartı sahiplerine azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 olarak uygulanıyor bu oran değişmedi. 25 bin ile 150 bin lira limitli kartlarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 4, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,30 seviyesinde. 1 Ağustos öncesine göre 25 baz puanlık düşüş var oranlarda. 150 bin liranın üzerindeki limitli bireysel kredi kartlarında ise azami akdi faiz oranı yüzde 4,75, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,05. 150 bin lira üzeri limitli bireysel kredi kartlarında faiz oranları da 1 Ağustos itibariyle 25 baz puan düşüş gösterdi.

Son bir yılda bireysel kredi kartı borcu %55,22 arttı

İhtiyaç kredisine göre daha düşük seviyelerde olan bireysel kredi kartı faizleri bireylerin kullanımını da kredi kartına yönlendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 1 Ağustos itibariyle bireysel kredi kartı borçları geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 55,22 artarak 2 trilyon 385 milyar 40,28 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde ihtiyaç kredi bakiyesi yüzde 46,5 artarak 1 trilyon 786 milyar 710,27 milyon liraya çıktı. Konut kredisinde artış yüzde 31,88 olurken konut kredi bakiyesi 595 milyar 332,29 milyon liraya yükselirken taşıt kredilerinde farklı bir durum yaşandı. Geçen yılın aynı haftasına göre taşıt kredi bakiyesi yüzde 34,32 azalarak 56 milyar 321,71 milyon liraya indi. İhtiyaç, konut ve taşıt üç tüketici kredisi son bir yılda yüzde 38,8 artarak 2 trilyon 438 milyar 355,28 milyon liraya geldi bireysel kredi kartı borcu tek başına üç tüketici kredisinin bakiyesine dayandı.