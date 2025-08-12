İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyon ve faiz beklentisini açıkladı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesinde beklediklerini söylerken; 2026 yılının Mayıs ayında sıkı para politikasının normalleşeceğini vurguladı.

Politika faizi hakkında da açıklama yapan Aran, “Politika faizini yüzde 35 oranında planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu Acıbadem'e devredildi

Basın toplantısında Hakan Aran, Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesinin ve yönetiminin Acıbadem Sağlık Grubu’na devredildiğini açıkladı.

Bayındır Sağlık Grubu'na ait hastanelerin de Acıbadem’e devredildiğini vurgulayan Aran, yüzde 80'lik hisse satışı için 55 milyon dolarlık ödeme aldıklarını söyledi.

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise 29 hastane ve 29 bin çalışana ulaştıklarını ve 15 ayakta tedavi tıp merkezlerinin olduğunu vurguladı.

Devir hakkında da konuşan Aydınlar, bunun sadece bir hisse alımı değil, bir kültürü ve altyapıyı satın aldıklarını ifade etti.