  3. Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...
Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

Pegasus yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 200 bin koltukta geçerli olacak indirimle onlarca destinasyona uçuş sağlanacak.

Pegasus 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak yurt dışı uçak biletlerini 5 Euro + vergilerden oluşan fiyatlardan satacak.

Alınacak biletlerle 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Kampanyaya özel 200 bin koltuk ayrıldı.

