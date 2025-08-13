Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...
Pegasus yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 200 bin koltukta geçerli olacak indirimle onlarca destinasyona uçuş sağlanacak.
Pegasus 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak yurt dışı uçak biletlerini 5 Euro + vergilerden oluşan fiyatlardan satacak.
Alınacak biletlerle 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Kampanyaya özel 200 bin koltuk ayrıldı.
