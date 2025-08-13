Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oda kokusunun kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.