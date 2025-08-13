  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Takip Et

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oda kokusunun kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı - Resim : 1

2025 Ağustos otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? İşte kampanyaların detayları2025 Ağustos otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? İşte kampanyaların detaylarıEkonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 13 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 13 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Zırhlı araçlar sokaklara indi: Trump, Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?Zırhlı araçlar sokaklara indi: Trump, Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?Dünya
MİT, Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülen bir belge paylaştıMİT, Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülen bir belge paylaştıGündem

 

Ekonomi
TÜİK dönemsel nüfus verilerini ilk kez açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular ele alındı?
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı