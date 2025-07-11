LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması tartışma yarattı! CHP önerge verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk yaşandı ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı.

Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aştı.

719 öğrencinin tam puan alması tartışma yarattı.

"Tam puan yapanların 200’ü dahi geçemeyeceğini söyleyen eğitim bilimciler olmuştu"

Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, sonuçlara dair yaptığı değerlendirmede “Sınav sonrası eğitimcilerin ortak görüşü sınavın zor bir sınav olmasıydı. Tam puan yapanların 200’ü dahi geçemeyeceğini söyleyen eğitim bilimciler olmuştu. Tam puan yapanların LGS tarihinde rekor bir sayıya ulaşması ciddi bir şaşkınlık ve soru işaretleri yarattı” dedi.

Aydoğan “Sınavdan bir gün sonra dağıtılması gereken kitapçıkların, sınav sürerken okullarda dağıtıldığı Bakanlık tarafından da doğrulandı. Ancak kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama ya da detaylı bir soruşturma süreci halen paylaşılmadı. Bu belirsizlik güven sorununu derinleştiriyor” diye konuştu.

719 öğrencinin tam puan yapmasının LGS’yi artık bir sıralama sınavı olmaktan çıkardığını belirten Aydoğan, “Bu kadar yüksek tam puan başarısı, merkezi sınavın sıralama işlevini kaybettiğini ve bir ölçme değerlendirme aracı olmadığını gösteriyor. Ayrıca sorular, öğretim programlarıyla da uyumlu değil; derslerin işlenişiyle bağı kurulmadan hazırlanmış.” dedi.

CHP soru önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, , önergesinde, Bursa’da bir WhatsApp grubunda sınavın ilk oturum kitapçığının sınav devam ederken PDF formatında paylaşıldığını, benzer şekilde ikinci oturum kitapçığının da İstanbul’da bir okul grubunda saat 11.58’de dolaşıma sokulduğunu belirtti. Ayrıca bazı salonlarda yanlış kitapçıkların dağıtıldığını ifade eden Özçağdaş, sınav güvenliğinin sağlanamadığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

"LGS tarihinin en yüksek birincilik sayısı"

Özçağdaş, 2024 LGS’de 352 öğrencinin birinci olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu sayının iki katından fazla artarak 719’a yükseldiğini belirtti. Bu bağlamda şu soruları yöneltti:

“2025 LGS’de birinci olan 719 öğrencinin il ve ilçe bazında dağılımı nedir? Bu öğrencilerin okullara göre dağılımı nasıldır? Sınav devam ederken kitapçıkları paylaşan kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Sadece öğretmenlerin sınav bitiminde erişebildiği kitapçıkların PDF dosyası olarak dolaşıma girmesi, sınav güvenliğinin ihlal edildiğinin göstergesi değil midir? Bakanlık bu konuda neden gerekli önlemleri almamaktadır?”