Sabancı Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine aylık 9 bin lira burs desteği

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Sabancı Vakfı, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız burs desteği sağlamaya devam ediyor.

Her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye burs veren vakıf, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarını aylık 9 bin lira olarak belirledi. Bu miktar, 10 ay boyunca öğrencilere dağıtılacak.

Geri ödeme yükümlülüğü bulunmayan Sabancı Vakfı Burs Programı'nda, mezun bursiyerler, isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentörlük yapabilecek.

Başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek

Sabancı Vakfı'nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik "Üniversiteye Giriş", "Kalkınmada Öncelikli İller", "Engelli Öğrenciler" adı altında 3 farklı burs programı bulunuyor.

Üniversiteye Giriş bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanlarını sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller bursu, Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup, yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere sağlanıyor.

Engelli Öğrenciler bursu da YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5'er öğrenciye sunuluyor.

Sabancı Vakfı'nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve Sabancı Vakfı'nın burs programına başvurmak isteyen öğrenciler, 17 Ekim'e kadar üniversitelerin burslarla ilgilenen ofislerinden ve Sabancı Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli yönlendirmelere ulaşabiliyor.