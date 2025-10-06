YKS'de ek yerleştirme sonuçları açıklandı

  1. Ekonomim
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme sonuçları tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebillecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyordu.

Ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona ermişti.

