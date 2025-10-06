Manifest üyelerinin altı aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor

Konser görüntüleri nedeniyle Manifest grubu üyeleri ve şarkılara eşlik eden Ayça Dalaklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, müzik grubu üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, grup üyeleri için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası istedi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu. Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Savcılık bu hareketlerin çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Grup üyeleri Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.

Manifest, Türkiye turnesini iptal etti

Grubun ilk albümü "Manifestival" 13 Haziran'da yayımlandı. Grup, Haziran'da Türkiye turnesi düzenleyeceğini duyurmuştu

Manifest grubu soruşturmanın ardından aldığı kararla Türkiye turnesini iptal etti. Yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz” denildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Manifest üyeleri hakkında istenen ceza belli oldu.

Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Grup kimlerden oluşuyor?

Manifest grubu, Hypers New Media ajansının Big5 Türkiye adlı yetenek yarışmasının kazananları Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor.

Grup, Big5 yarışmasının bitmesinin ardından 16 ve 17 Şubat'ta İstanbul'da verdiği lansman konserleriyle sahne hayatına başladı.

Aradan geçen sürede birçok festival ve sahnede on binlerce hayranıyla bir araya geldi. .

Grubun sosyal medya platformları Instagram, TikTok, X ve YouTube'da ise toplam iki milyon kadar takipçisi bulunuyor. Müzik uygulaması Spotify'daki aylık dinleyici sayısı ise 4.3 milyonun üzerinde bulunuyor.